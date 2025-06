Montefiascone celebra il pane e i 100 anni del forno Mari | Piazza Roma si trasforma in un laboratorio

Montefiascone si prepara a un evento imperdibile: la Festa del Pane, una celebrazione che trasforma Piazza Roma in un vivace laboratorio di aromi e tradizioni. Il Panificio Mari, festeggiando il suo centenario, diventa il protagonista di questa giornata speciale, portando il profumo del pane appena sfornato tra le strade del centro storico. Un’occasione unica per riscoprire l’arte della panificazione e vivere un momento di gioia condivisa. La storia e il buon gusto si incontrano in questa festa indimenticabile.

Il profumo del pane appena sfornato invaderĂ le strade del centro storico di Montefiascone il prossimo 5 luglio, in occasione della Festa del pane, evento che quest’anno assume un significato speciale per un'attivitĂ storica. Il Panificio Mari compie 100 anni e diventa il cuore pulsante di una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Montefiascone celebra il pane e i 100 anni del panificio Mari: "Il 5 luglio piazza Roma si trasforma in un laboratorio" - celebrativa che unisce tradizione e passione. Il 5 luglio, piazza Roma si trasformerĂ in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove il profumo del pane appena sfornato avvolgerĂ i visitatori, celebrando un secolo di storia e di eccellenza artigianale.

Il Panificio Mari compie 100 anni. Il primo pane venne sfornato esattamente un secolo fa