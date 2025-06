Montebelluna asfaltature e senso unico in via Piave | Disagi inevitabili

A Montebelluna, i lavori di asfaltatura continuano a migliorare le strade, ma anche a causare disagi temporanei. Dopo gli interventi recenti in via Ospedale e via Galilei, la prossima settimana toccherà a via Piave, una delle arterie principali della città . Sebbene i disagi siano inevitabili, questi interventi sono fondamentali per garantire sicurezza e qualità delle vie di Montebelluna. La comunità apprezzerà presto i benefici di strade più sicure e moderne.

Dopo i lavori di asfaltatura completati nei giorni scorsi in via Ospedale e quelli in via Galilei pronti per venerdì 27 giugno, a Montebelluna è in programma per la prossima settimana un ulteriore intervento di manutenzione stradale su via Piave, una delle arterie principali della viabilità . 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

