Monte dei Paschi via libera dell’UE all’Ops su Mediobanca

Monte dei Paschi ottiene il via libera dell’UE all’Ops su Mediobanca, aprendo nuove prospettive di crescita e consolidamento nel panorama bancario italiano. Se tutto procede secondo i piani, l’offerta pubblica potrebbe partire tra l’8 e il 15 luglio, coinvolgendo gli investitori in un movimento strategico che potrebbe ridefinire il settore. La pubblicazione del bilancio semestrale di MPS sarà un elemento chiave da monitorare nei prossimi giorni, poiché potrebbe influenzare l’andamento della manovra.

Salvo imprevisti, l’Ops (Offerta pubblica di scambio) di Mps su Mediobanca è pronta a partire tra l’ 8 e il 15 luglio prossimi, a seguito del via libera ottenuto dalla Banca Centrale Europea. Il periodo di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa, potrà durare da due a cinque settimane, con la conclusione attesa entro il mese di agosto. Un elemento da tenere in considerazione è la pubblicazione del bilancio semestrale di Monte dei Paschi, prevista per il 5 agosto. Al momento, la vigilanza della Bce ha espresso un primo parere favorevole attraverso una procedura scritta del consiglio. Tuttavia, la decisione finale spetta al consiglio direttivo dell’istituto, che dovrebbe esprimersi entro il 27 giugno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

