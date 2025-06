Montaruli e l’ennesima polemica della destra sui libri di scuola | le pillole del giorno

L’estate porta con sé le consuete polemiche politiche, e questa volta il bersaglio è un libro di storia per le scuole superiori, pubblicato da Laterza. Mentre i banchi sono vuoti e gli studenti si preparano agli esami, Augusta Montaruli e la destra tornano a infiammare il dibattito con accuse e teorie, dimostrando che, anche lontano dall’aula, le tensioni scolastiche non si fermano. Ma cosa nasconde davvero questa polemica?

Nonostante la scuola sia finita – tranne per i maturandi alle prese con gli orali – dai banchi vuoti e dalle aule deserte ecco levarsi puntuale la solita polemica estiva. Tutta colpa di un libro, per l’esattezza un manuale di storia per le superiori edito da Laterza, che ha acceso gli animi di destra e in particolare quelli di Augusta Montaruli, la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera che faceva “ bau bau ” nei talk show nonché ex sottosegretaria dimessasi dopo la condanna per peculato nella vicenda della cosiddetta “rimborsopoli” piemontese. Trame del tempo, questo il titolo, bollerebbe Giorgia Meloni e il suo partito come fascisti responsabili di «leggi liberticide» e «deportazioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it