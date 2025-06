Montagna inaccettabili i tempi di arrivo del 118

La difficile accessibilità e i lunghi tempi di arrivo dei soccorsi sanitari nelle zone montane della provincia di Forlì-Cesena rappresentano un problema urgente e insostenibile. La deputata Rosaria Tassinari denuncia una situazione che, in alcuni casi, supera i limiti consentiti, mettendo a rischio la vita dei cittadini. È fondamentale intervenire immediatamente per garantire servizi di emergenza efficaci e sicuri in tutte le aree, perché nessuno dovrebbe essere lasciato indietro.

"I tempi di arrivo del 118 nei comuni montani della provincia di Forlì-Cesena sono inaccettabili. In alcuni casi si superano ampiamente i limiti fissati dagli standard nazionali. È una situazione grave, che mette a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini". Lo sostiene Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna, intervenendo sul tema delle criticità nei soccorsi sanitari nei territori più periferici e montani. Spiega la deputata azzurra: "In comuni come Galeata, Santa Sofia, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Tredozio e Verghereto, si registrano tempi di intervento che arrivano fino a 28 minuti, ben oltre i 18 minuti previsti per le aree extraurbane".

