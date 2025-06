Money Road su Sky TV8 NOW | montepremi ridotto Enzo Miccio tentatore su yacht esclusivo

Preparati a scoprire cosa accade quando il denaro e le tentazioni si scontrano su “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”. Con un montepremi ridotto e nuove strategie, l’esperimento sociale condotto da Fabio Caressa mette alla prova i partecipanti in un crescendo di emozioni. E mentre Enzo Miccio si sfida tra tentazioni su uno yacht esclusivo, la tensione tra i concorrenti si fa palpabile. Riusciranno a resistere? La suspense è servita.

Sale la tensione tra i partecipanti all’esperimento sociale di “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine condotto da Fabio Caressa. Nel quinto episodio, in arrivo giovedì 26 giugno su Sky e in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 (e sempre disponibile on demand), tra i partecipanti – che ormai intr. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Money Road su Sky TV8 NOW: montepremi ridotto, Enzo Miccio tentatore su yacht esclusivo

