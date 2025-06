Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo | il gioco si fa duro la Compagnia si spacca

Stasera torna "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo", l’esperimento sociale Sky Original condotto da Fabio Caressa. Le tensioni tra i partecipanti aumentano, portando la Compagnia delle Tentazioni a un punto di rottura. Mentre il gioco si fa duro e la strada si complica, le dinamiche di gruppo si svelano in tutta la loro intensità. Riusciranno a superare le ultime prove? La risposta questa sera, alle 21:15 su Sky e NOW.

In onda questa sera. Sale la tensione tra i partecipanti di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il nuovo esperimento sociale Sky Original condotto da Fabio Caressa e prodotto da Blu Yazmine. Nel quinto episodio, in onda giovedì 26 giugno alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW (e alle 21:30 in chiaro su TV8), le dinamiche di gruppo esplodono a un passo dalla fine. Con la fine dei trekking ormai all’orizzonte, la Compagnia delle Tentazioni si ritrova spaccata in due: tra strategie, rivalità e sospetti, scoppia una dura discussione sulla gestione del montepremi. Dai 300.000 euro iniziali si è già perso quasi un terzo: oggi restano in palio 218. 🔗 Leggi su 361magazine.com