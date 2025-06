Money Road | Enzo Miccio e il suo yacht sono la tentazione della penultima puntata stasera su TV8 e SKY

Preparati a vivere un’emozionante serata su TV8 e Sky: nella penultima puntata di Money Road, Enzo Miccio e il suo yacht di lusso si trasformano nella tentazione più irresistibile. Tra litigi, alleanze sfiorite e una corsa contro il tempo, il montepremi si riduce a 218mila euro, mentre le strategie si complicano e le rivalità si infiammano. La suspense è alle stelle: questa sera, lasciati catturare dal glamour e dalla tensione del reality condotto da Fabio Caressa.

Il reality con Fabio Caressa entra nel vivo tra liti, alleanze in frantumi e una nuova tentazione extralusso portata da Enzo Miccio. Il montepremi, intanto, scende a 218mila euro. Le strategie si complicano, le rivalità esplodono e le tentazioni diventano sempre più glamour a Money Road. Questa sera, giovedì 26 giugno alle 21.15 su Sky Uno e NOW (alle 21.30 in chiaro su TV8), va in onda il quinto episodio del reality condotto da Fabio Caressa che trasforma la sopravvivenza nella giungla in un vero e proprio gioco psicologico. Dopo la puntata della scorsa settimana, la Compagnia delle Tentazioni è ormai divisa in due fazioni e le tensioni crescono a ogni passo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it