L'Inter, grazie alla vittoria contro il River Plate con una rete di Pio Esposito, ha conquistato l'accesso alla seconda fase del Mondiale per Club, un traguardo di grande valore non solo sportivo. Continuare questa avventura in terra statunitense significa anche incrementare i ricavi: finora, il club neroazzurro ha incassato 33,03 milioni di euro dalla FIFA, un bottino che potrebbe ulteriormente crescere in caso di...

Battendo il River Plate grazie a una rete del giovane Pio Esposito, l’Inter ha guadagnato l’accesso alla seconda fase del Mondiale per Club. Un risultato minimo di grande importante, non solo sportiva. Proseguire nell’avventura in terra statunitense, infatti, consente al club di incassare un importante assegno dalla Fifa. Nel suo Mondiale per Club l’Inter ha fin qui guadagnato 33,030 milioni di euro, un assegno che potrà arricchirsi in caso di cammino più lungo e che integra una stagione eccezionale dal punto di vista dei ricavi. I nerazzurri hanno, infatti, battuto il record storico per una squadra italiana per premi Uefa grazie al percorso nella Champions League fino all’atto conclusivo contro il Psg: 132 milioni di euro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, quanto ha guadagnato l’Inter

