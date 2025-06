Mondiale per Club | oggi si chiudono i gironi partite e diretta TV

Oggi si chiudono i gironi del Mondiale per Club FIFA 2023, con partite decisive e grandi emozioni in diretta TV. L'Inter, già qualificata dopo aver battuto il River Plate 2-0, conosce ora il suo avversario agli ottavi: il Fluminense, che affronterà lunedì alle 21. Resta da scoprire quali altre squadre avanzeranno e quale sarà il percorso verso la gloria mondiale!

Al Mondiale per Club FIFA si conclude stanotte la terza e ultima giornata, ossia la fase a gironi. Per l’Inter, che ha vinto il Gruppo E col 2-0 al River Plate, già noto l’avversario agli ottavi: sarà il Fluminense, lunedì alle 21. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE. GRUPPO E. Inter-River Plate 2-0 72’ F. Esposito, 93’ Bastoni Urawa Red Diamonds-Monterrey 0-4 30’ Deossa, 34’, 97’ Berterame, 39’ Corona CLASSIFICA:  Inter 7, Monterrey 5, River Plate 4, Urawa Red Diamonds 0. In grassetto le squadre qualificate. GRUPPO F. Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai 1-0 36? Svensson. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club: oggi si chiudono i gironi, partite e diretta TV

