Mondiale per Club oggi Juventus-Manchester City – Diretta

Oggi, il grande palcoscenico del Mondiale per Club 2025 si anima con la sfida tra Juventus e Manchester City. Entrambe le squadre, a punteggio pieno, si contendono la leadership del Gruppo G in un match che promette emozioni e spettacolo. Chi uscirà vittorioso da questa battaglia europea? Restate con noi per vivere ogni istante di questa appassionante sfida che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del calcio mondiale.

(Adnkronos) ‚Äď La Juventus scende in campo nel Mondiale per Club 2025. Il club bianconero sfida oggi, gioved√¨ 26 giugno, il Manchester City nell'ultima giornata del gruppo G. La squadra di Tudor arriva all'appuntamento a punteggio pieno, proprio come gli inglesi, dopo aver battuto all'esordio l'Al Ain con un netto 5-0 e nella seconda giornata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

