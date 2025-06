Mondiale per Club lo spettacolo dei tifosi del River Plate

mondiale più vibrante e coinvolgente di sempre. Con il loro entusiasmo travolgente e la passione incondizionata, i tifosi del River Plate hanno trasformato ogni partita in un vero e proprio show di colori, suoni e emozioni. Un esempio di devozione che ha illuminato il torneo e infiammato gli animi di tutti gli appassionati, dimostrando che il calcio è molto più di un gioco: è una festa condivisa.

I tifosi del River Plate sono stati la presenza più colorata, rumorosa e appassionata della prima fase del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Un popolo che si è mosso in massa, arrivando a riempire gli stadi dove il River ha disputato le partite del suo girone contro Inter, Monterrey e Urawa Red Diamonds. Uno spettacolo nello spettacolo che a Seattle, in occasione del match decisivo contro i nerazzurri di Chivu, ha ricreato le condizioni del Monumental per la squadra argentina. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, lo spettacolo dei tifosi del River Plate

