Mondiale per club l' Inter agli ottavi da prima del girone

L'Inter conquista un passaggio diretto agli ottavi dei Mondiali per club, chiudendo in testa al girone dopo una vittoria convincente per 2-0 contro il River Plate. La notte di Seattle ha visto i nerazzurri esibirsi con determinazione e talento, portando a casa il risultato che li proietta verso la fase successiva della competizione. Al prossimo turno, i tifosi sono già in trepidante attesa di scoprire contro chi si confronteranno i campioni italiani...

L'Inter si qualifica agli ottavi dei Mondiali per club da prima del suo girone, dopo aver battuto 2-0 il River Plate nell'ultima giornata della fase preliminare. Nel match giocato nella notte italiana allo stadio Lumen Field di Seattle i nerazzurri hanno sbloccato il risultato nel secondo tempo con la rete di Francesco Pio Esposito al 72' e il raddoppio di Alessandro Bastoni nel recupero, eliminando la squadra di Buenos Aires. Al prossimo turno l'Inter sfiderà i brasiliani del Fluminense. Nell'altra partita del girone giocata nelle stesse ore i messicani del Monterrey hanno dominato 4-0 ed eliminato i giapponesi Urawa Reds, con doppietta di German Berterame. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mondiale per club, l'Inter agli ottavi da prima del girone

