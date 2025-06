Mondiale per Club le squadre qualificate alla seconda fase

Dalle 32 iscritte ai gironi, la selezione ha scelto le migliori 16 che ora si preparano a scrivere il loro destino in questa emozionante fase. Con sfide mozzafiato e sorprese ad ogni angolo, il Mondiale per Club si conferma un palcoscenico di imprese incredibili e storie da ricordare. La posta in gioco è alta: chi conquisterà il titolo più ambito del calcio mondiale? La risposta si svela solo adesso, tra passione, talento e pura adrenalina.

Il Mondiale per Club entra nel vivo, non senza sorprese. Le squadre europee in difficoltà , l’esplosione delle brasiliane e delle sudamericane in generale, l’Inter Miami di Messi che ha messo fuori il Porto guadagnandosi l’accesso alla seconda fase e non solo. Dopo due settimane di sfide sotto il sole americano, la competizione voluta dalla Fifa comincia a fare sul serio. Dalle 32 iscritte ai gironi, la selezione ha scelto le migliori 16 che cominciano a sfidarsi in gare da dentro o fuori: ottavi di finale e poi via fino all’atto conclusivo previsto per domenica 13 luglio a Miami. In palio il ricchissimo montepremi da un miliardo di dollari, denaro che in larga parte viene distribuito premiando i risultati in campo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, le squadre qualificate alla seconda fase

