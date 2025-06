Mondiale per Club Juventus sconfitta dal Manchester City | 5-2 il finale Gol e highlights

L’avvio della sfida prometteva emozioni, ma il Manchester City si è subito dimostrato inarrestabile, dominando la scena e lasciando poco spazio alla Juventus. Nonostante gli sforzi dei bianconeri, la squadra di Guardiola ha imposto il suo ritmo, conquistando un netto 5-2 all’Exploria Stadium di Orlando. Un risultato che, pur deludendo i tifosi juventini, offre spunti di riflessione e tanta adrenalina. Ecco i gol e gli highlights di questa avvincente partita.

La Juventus si arrende alla forza del Manchester City e chiude al secondo posto il girone G del Mondiale per Club. All’Exploria Stadium di Orlando, i bianconeri incassano un netto 5-2 contro la corazzata di Guardiola, che conquista invece il primato a punteggio pieno. La partita L’avvio è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - juventus - manchestercity

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Translate postMondiale per Club, il #ManchesterCity batte 5-2 la #Juventus La squadra di Guardiola chiude il gruppo G al primo posto, bianconeri secondi #FIFAClubWorldCup #Sportitalia Vai su X

Ci vediamo stasera su Canale5 con la super sfida Juventus-Manchester City e, a seguire, Mondiale per Club Live ? . @sportmediaset @fifaclubworldcup #mondialeperclub #mediaset #juventus #manchestercity #football #calcio Vai su Facebook

Dove vedere Inter-River Plate, Juventus-Manchester City e le altre partite di giovedì al Mondiale per Club; Mondiale Club: Juventus-Manchester City 2-5; Juve Manchester City 2-5 al Mondiale per Club 2025: il risultato e i gol.

Mondiale per Club, Juventus-Manchester City 2-5: ko pesante, bianconeri agli ottavi da secondi - Nella terza e ultima giornata del gruppo G del Mondiale per club la Juventus perde 5- Segnala msn.com

Mondiale per Club, Juventus-Manchester City 2-5: bianconeri secondi del Gruppo G - Alla Juve sarebbe bastato un pareggio per iniziare la fase a eliminazione diretta in vetta al proprio Gruppo, ma a Orlando i Citizens hanno avuto la meglio. Come scrive tg24.sky.it