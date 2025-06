Mondiale per Club Juventus-Manchester City | formazioni dove vederla e le combinazioni per il primo posto

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scoprire formazioni, dove vederla e le possibili combinazioni per il primo posto, preparati a vivere un match che potrebbe decidere il destino di Juventus e Manchester City in questa fase cruciale del Mondiale per Club 2025. Non perdere neanche un istante di questa sfida decisiva!

Si disputa oggi l’ultima gara del gruppo G Juventus-Manchester City, che sarà decisiva per stabilire chi sarà la capolista e, di conseguenza, le combinazioni per gli ottavi di finale. Oggi, giovedì 26 giugno, alle ore 21 al Camping World Stadium di Orlando, è in programma la sfida Juventus-Manchester City, valida per l’ultima giornata del gruppo G del Mondiale per Club 2025. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: juventus - manchestercity - mondiale - club

Translate postIn conferenza stampa #Tudor ha presentato la sfida tra #Juventus e #ManchesterCity valida per la 3ª giornata del Gruppo G del #MondialeperClub Vai su X

Le possibili avversarie della Juventus agli ottavi del Mondiale per Club I bianconeri possono anche permettersi di perdere domani contro il Manchester City: la qualificazione è già stata ottenuta. Ma chi sarà la prossima avversaria? ? La vincente del gr Vai su Facebook

Dove vedere Inter-River Plate, Juventus-Manchester City e le altre partite di giovedì al Mondiale per Club; Manchester City vs Juve al Mondiale per Club: i segreti degli inglesi (con un Reijnders in più); Juventus-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Juventus-Manchester City (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabili formazioni - Si chiude col botto la fase a gironi del Mondiale per Club per la Juventus, che a Orlando, in Florida, se la vedrà nientemeno che con il Manchester City. Lo riporta msn.com

Dove si gioca Juventus-Manchester City, lo stadio della partita del Mondiale per Club - L’incontro si disputerà alle ore 21 al Camping World Stadium di Orlando, in Florida. Scrive fanpage.it