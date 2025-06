Mondiale per Club Juve travolta dal Manchester City Bianconeri agli ottavi da secondi

Una notte da dimenticare per la Juventus al Mondiale per Club di Orlando. La squadra, con una formazione rimaneggiata, si lascia travolgere 5-2 dal potente Manchester City, che passa agli ottavi da capolista. Una sconfitta che lascia molte riflessioni e apre un nuovo capitolo per i bianconeri. Ma cosa riserverĂ il futuro per la Vecchia Signora? Solo il tempo dirĂ .

Orlando, 26 giugno 2025 – Al Camping World Stadium di Orlando la Juventus chiude il gruppo G del Mondiale per Club con una brutta figura. La Vecchia Signora infatti viene travolta 5-2 dal Manchester City, che accede agli ottavi di finale da capolista del girone. Con una formazione decisamente rimaneggiata in partenza, i bianconeri tentano di resistere allo tsunami inglese nella prima frazione, che va in archivio con la truppa di Pep Guardiola avanti 2-1 grazie al sigillo di Doku e all'autogol di Kalulu, inframezzati dalla rete di Koopmeiners. Nella ripresa invece Madama crolla, subendo le marcature di Haaland, Foden e Savinho. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club, Juve travolta dal Manchester City. Bianconeri agli ottavi da secondi

