Mondiale per Club Juve Manchester City Parla McKennie nel prepartita | Vogliamo vincere il girone Ci crediamo

In vista della sfida epica tra Juventus e Manchester City al Mondiale per Club, Weston McKennie si presenta deciso e concentrato. Ai microfoni di DAZN, il centrocampista americano ha dichiarato: «Vogliamo assolutamente vincere il girone. Sono due grandi club che si affrontano, ma la nostra determinazione è altissima». Le parole di McKennie riflettono l’ardore e la volontà di conquistare questa prestigiosa competizione, alimentando l’entusiasmo dei tifosi. La partita promette scintille: la posta in gioco è alta e il sogno di trionfare è più vivo che mai.

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

