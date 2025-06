Mondiale per Club Juve Manchester City Guardiola nel prepartita | Haaland dalla panchina? Sarà più fresco nel secondo tempo

Il grande spettacolo del Mondiale per Club entra nel vivo con Juventus e Manchester City pronti a sfidarsi in una partita che promette emozioni e sfide tattiche. Pep Guardiola, nel suo intervento prepartita, ha svelato strategie e aspettative, tra il ritorno di Rodri, la panchina di Haaland e i protagonisti in campo. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa sfida cruciale e quale sarà il volto della partita!

Mondiale per Club, Juve Manchester City. Guardiola nel prepartita. Le dichiarazioni del tecnico dei Citizen Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Dazn in vista del prepartita di Juventus Manchester City, terza giornata dei gironi del Mondiale per club. Tra gli argomenti, il ritorno di Rodri, la panchina di Haaland e la titolarità di Reijnders.

