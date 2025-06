Mondiale per club | Juve battuta dal City di Guardiola 5-2 Va comunque agli ottavi

In un emozionante incontro al mondiale per club, la Juventus si svuota di speranze contro il devastante Manchester City di Guardiola, che trionfa 5-2 grazie anche a Haaland nella ripresa. Nonostante la sconfitta, i bianconeri conquistano comunque un biglietto per gli ottavi, dimostrando carattere e determinazione. La sfida ha regalato emozioni e insegnamenti, lasciando il pubblico con l'anticipazione delle prossime imprese. Ma cosa riserverĂ il futuro?

ORLANDO (FLORIDA) – Pep Guardiola schiera Haaland nella ripresa e fa “manita” alla Juve: 5-2. Il City vince il Girone g. I bianconeri sono comunque secondi e vanno agli ottavi. Inutili i gol bianconeri di Koopmeiners e Vlahovic, che non sono bastati per fermare la valanga City. Il match si sblocca al 9? in favore . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiale per club: Juve battuta dal City di Guardiola (5-2). Va comunque agli ottavi

