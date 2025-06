Mondiale per Club Juve arriva il verdetto tanto atteso del girone G | la sconfitta relega i bianconeri in quella posizione di classifica!

Il Mondiale per Club si infiamma: la Juventus, dopo una combattuta sfida contro il Manchester City, termina il girone G con una pesante sconfitta 2-5. Questa battuta d’arresto colloca i bianconeri in una posizione di classifica che richiede riflessione e nuove strategie. La competizione si fa sempre più avvincente, e ora i tifosi si chiedono quali saranno le mosse future dei campioni italiani. La strada verso il successo è ancora lunga…

Mondiale per Club Juve, i bianconeri chiudono con una sconfitta il girone G! Ecco che posizione vanno a occupare. La sfida tra Juventus e Manchester City si è chiusa male per i bianconeri, i quali sono stati costretti a totalizzare la prima sconfitta di questo Mondiale per Club. Il 2-5 finale, maturato nella cornice del Camping World Stadium di Orlando, ha espresso un verdetto. Il girone G della predetta competizione vede i bianconeri chiudere al secondo posto. Dopo aver fatto bottino pieno contro l’ Al Ain e contro il Wydad Casablanca arriva il primo pesante K.O., che “condanna” la Vecchia Signora in vista degli ottavi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club Juve, arriva il verdetto tanto atteso del girone G: la sconfitta relega i bianconeri in quella posizione di classifica!

