Mondiale per Club Inter qualificata come prima | con chi giocherà agli ottavi di finale

L’Inter di Cristian Chivu si conferma protagonista, conquistando il primo posto nel girone e assicurandosi un passaggio sicuro agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Missione compiuta con grande stile: battendo avversari agguerriti, i nerazzurri dimostrano ancora una volta il loro valore. Ora, testa ai prossimi ostacoli, perché il sogno continua: la strada verso il titolo mondiale è ancora tutta da scrivere.

Missione compiuta per l`Inter di Cristian Chivu che si è meritata il passaggio alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. Battendo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

