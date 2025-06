Mondiale per Club Inter pioggia di soldi nelle casse del club per l’approdo agli ottavi! Tutte le cifre

L'Inter si conferma protagonista indiscussa al Mondiale per Club: grazie alla vittoria contro il River Plate, il club nerazzurro ha conquistato gli ottavi di finale, portando a casa un bottino di ricavi record. Un risultato che non solo premia l’impegno sul campo, ma arricchisce anche le casse societarie. Scopri tutte le cifre e i dettagli di questa straordinaria impresa sportiva e finanziaria.

e i dettagli: il punto. Prosegue l’avventura al Mondiale per Club per l’ Inter di Cristian Chivu che, grazie alla vittoria ottenuta ieri notte sul River Plate di Marcelo Gallardo per 2 a 0 ha vinto il girone E (con 7 punti) ed ha strappato così il pass per gli Ottavi di Finale, dove sfiderà il Fluminense. Con la qualificazione agli ottavi del Mondiale arriva anche un altro bonus economico per l’Inter: 6,9 milioni di euro per il passaggio del girone. Il giornalista Daniele Mari, sul proprio profilo X, ha fatto il resoconto sui ricavi già garantiti da questa tournée statunitense per le casse del club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club Inter, pioggia di soldi nelle casse del club per l’approdo agli ottavi! Tutte le cifre

In questa notizia si parla di: club - inter - mondiale - pioggia

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Translate postInter, ennesima pioggia di soldi: ecco quanto ha già incassato dal Mondiale per Club Vai su X

Pioggia di milioni per l'Inter Dopo la grande Champions League che ha rimpolpato le casse nerazzurre, anche il Mondiale per Club della FIFA sta facendo fare il pieno al club L'Inter, infatti, dopo due giornate ha portato a casa quasi 25 milioni di euro, fr Vai su Facebook

Inter, ennesima pioggia di soldi: ecco quanto ha già incassato dal Mondiale per Club; Mondiale per Club, quanto guadagnano Juventus e Inter: milioni incassati e come funziona; Mondiale per Club 2025, frenata ricavi: le squadre riceveranno un terzo del previsto.

Pioggia di milioni in casa Inter: quanto incassano i nerazzurri al Mondiale per club - La qualificazione agli Ottavi di finale del Mondiale per club concede anche un aiuto economico all'Inter di Cristian Chivu ... Da spaziointer.it

Mondiale per club, Inter prima nel girone: River Plate battuto 2-0 - La squadra di Chivu centra la qualificazione al turno ad eliminazione diretta: prossimi avversari i brasiliani del Fluminense. tg24.sky.it scrive