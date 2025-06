Mondiale per club | Inter batte il River Plate 2-0 ed è prima nel girone Gol di Pio Esposito e Bastoni

L'Inter supera il River Plate 2-0 e conquista il primato nel Girone E, centrando una vittoria di prestigio grazie alle reti di Pio Esposito e Bastoni. Una partita vibrante, decisa dalla determinazione e dal talento nerazzurro, che ora si proietta verso gli ottavi con grande entusiasmo. La squadra dimostra di avere le carte in regola per affrontare le sfide più importanti. Ma cosa ci riserva il prosieguo di questa entusiasmante avventura?

Una bellissima Inter batte 2-0 il River Plate e va agli ottavi come prima del Girone E. Decide il primo gol in nerazzurro di Pio Esposito al 72' con gli argentini in 10 per l'espulsione di Martinez Quarta per fallo da ultimo uomo su Mkhitaryan al 65'. La rete: Sucic si prende lo spazio e serve l'attaccante che controlla, si gira, salta l'uomo e insacca. Primo tempo equilibrato, ma nel secondo e' l'Inter a dominare e andare piu' volte vicina al gol L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiale per club: Inter batte il River Plate (2-0) ed è prima nel girone. Gol di Pio Esposito e Bastoni

