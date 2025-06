Mondiale per club | Inter agli ottavi da prima del girone River Plate ko 2-0

L'Inter prosegue il suo cammino nel Mondiale per club, conquistando gli ottavi di finale come prima del Girone E grazie a una vittoria convincente contro il River Plate a Seattle. La sfida si accende nel secondo tempo, quando Pio Esposito segna il suo primo gol nerazzurro, approfittando della superiorità numerica causata dall’espulsione di Martinez Quarta. Una prestazione che dimostra determinazione e spirito di squadra, pronti a sognare sempre più in grande.

Al Lumen Field di Seattle nell’ultima sfida del Gruppo E del Mondiale per club una bellissima Inter batte 2-0 il River Plate e va agli ottavi come prima del Girone E. Decide il primo gol in nerazzurro di Pio Esposito al 72' con gli argentini in 10 per l’espulsione di Martinez Quarta per fallo da ultimo uomo su Mkhitaryan al 65'. La rete: Sucic si prende lo spazio e serve l’attaccante che controlla,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per club: Inter agli ottavi da prima del girone, River Plate ko 2-0

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inter - agli

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Translate post?Mondiale per Club, i ricavi dell'Inter dopo 3 giornate: GETTONE DI PRESENZA: 24,35 mln di dollari INTER-Monterrey 1-1: 1 mln di dollari INTER-Urawa 2-1: 2 mln di dollari INTER-River Plate 2-0: 2 mln di dollari PASSAGGIO AGLI OTT Vai su X

Mondiale per Club, Fluminense e Dortmund qualificate agli ottavi. • Se l'Inter batte il River, affronterà i brasiliani. • Se l'Inter non batterà il River e pareggerà , affronterà i tedeschi. Naturalmente c'è anche la peggiore ipotesi di non affrontare nessuna delle due, m Vai su Facebook

Mondiale per club, l'Inter agli ottavi da prima del girone; Mondiale per Club 2025: l' agli ottavi contro il Fluminense; L'Inter va agli ottavi del Mondiale per Club se...: le combinazioni e i risultati utili per Chivu.

Mondiale per club, l'Inter agli ottavi da prima del girone - L'Inter si qualifica agli ottavi dei Mondiali per club da prima del suo girone, dopo aver battuto 2- Segnala msn.com

Mondiale per club, Inter si qualifica agli ottavi, River Plate ko per 2-0 - 0 nell'ultima giornata della fase preliminare. Riporta rainews.it