Mondiale per Club i risultati della notte | l’Inter si prende il primo posto fuori il River Plate

Nella notte di emozioni intense, l'Inter conquista il primo posto nel Mondiale per Club grazie a una vittoria convincente contro il River Plate. A Seattle, i nerazzurri dimostrano carattere e talento, chiudendo il girone al vertice e proiettandosi con entusiasmo verso gli ottavi. Una serata da ricordare per i tifosi italiani, che ora sognano in grande: il cammino verso il titolo è ancora più vicino.

Mondiale per Club, tutti i risultati delle partite che si sono giocate nella notte con la vittoria dell'Inter contro il River Plate L'Inter vola agli ottavi del Mondiale per Club! A Seattle, i nerazzurri battono 2-0 il River Plate e chiudono al primo posto nel girone. Gara intensa: primo tempo equilibrato, poi la svolta nella

