Mondiale per Club FIFA 2025 Juventus - Manchester City diretta gratis DAZN in chiaro Canale 5

L'emozione del mondiale per club FIFA 2025 raggiunge il suo apice: questa sera, Juventus e Manchester City si sfideranno in una partita imperdibile. Puoi seguirla gratis e in diretta su DAZN, semplicemente registrandoti, oppure in chiaro su Canale 5 alle 20:00. La sfida tra due giganti del calcio europeo promette spettacolo e adrenalina. Non perdere l'occasione di vivere ogni momento di questa emozionante battaglia!

Guarda dalle 20:00 JUVENTUS - MANCHESTER CITY IN DIRETTA SU DAZNBASTA SOLO REGISTARSI. E'GRATIS!! L'attesa è finita. Questa sera, giovedì 26 giugno, alle 21:00 italiane (diretta gratis su DAZN e in chiaro su Canale 5), Juventus e Manchester City scenderanno in campo per l'ultima giornata del Gruppo G della FIFA Club World Cup. La posta in gioco è il primo posto nel raggrupp. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Mondiale per Club FIFA 2025, Juventus - Manchester City diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5

