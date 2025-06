Mondiale per Club cosa lascia la sconfitta della Juventus con il Manchester City

La sconfitta della Juventus contro il Manchester City nel Mondiale per Club non è solo una battuta d’arresto, ma un campanello d’allarme sulle sfide attuali e future del club. Un confronto che mette in luce le lacune tattiche e di mentalità, lasciando i bianconeri con molte domande e poche risposte. Una serata da dimenticare, ma anche un momento di riflessione per rialzarsi più forti. Schiaffi pesanti da metabolizzare, ma fondamentali per crescere e migliorare.

La Juventus esce travolta dal confronto diretto “nobile” del girone del Mondiale per Club, incassa un pokerissimo di reti dal Manchester City, fa la figura dello scolaro portato a lezione dal maestro e chiude al secondo posto. Non una bella figura per i bianconeri di Igor Tudor, mai in partita contro Pep Guardiola in un match decisivo solo per determinare le posizioni in vetta alla classifica del gruppo. Schiaffi pesanti da metabolizzare, soprattutto perché incrinano il clima di fiducia che circondava la spedizione juventina negli Stati Uniti. Tra le due squadre c’era un divario in termini di potenzialità ben espresso dal peso economico: da una parte la corsa al miliardo di euro di fatturato del City, dall’altra i 400 milioni della Juventus. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, cosa lascia la sconfitta della Juventus con il Manchester City

