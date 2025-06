Mondiale per Club | cinquina City alla Juve bianconeri secondi nel girone

Il Mondiale per club ci regala uno spettacolo emozionante: il Manchester City schianta la Juventus 5-2 in uno scontro diretto che ribalta le prospettive del girone G. La Juve, seconda e senza alcuni titolarissimi, si riscopre sotto tono, mentre i Citizens dimostrano di essere una forza da temere. Nell’attesa delle prossime sfide, questa partita ci ricorda quanto il calcio possa sorprendere, lasciando aperti nuovi scenari e speranze.

Il Manchester City fa tornare sul pianeta terra la Juve. Lo scontro diretto di Orlando che metteva in palio il primato del girone G, e sulla carta un ottavo di finale più 'morbido', è senza storia. I Citizens rifilano una 'manita' (5-2) che sveglia la Signora, scesa in campo senza il giusto mordente e soprattutto senza alcuni titolarissimi, da Yildiz a Thuram passando per Cambiaso e Kolo Muani, risparmiati da Igor Tudor in vista della fase a eliminazione diretta del Mondiale per club. Questa versione b della Juve non riesce a opporsi alla tecnica e alla fantasia degli inglesi, avversario di altra categoria rispetto ad Al-Ain e Wydad travolti senza troppi problemi da Locatelli e compagni nelle prime due uscite del torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mondiale per Club: cinquina City alla Juve, bianconeri secondi nel girone

In questa notizia si parla di: juve - mondiale - club - girone

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

Translate postJuventus umiliata dal Manchester City: bianconeri agli ottavi da secondi nel girone al Mondiale per club - Vai su X

MONDIALE PER CLUB I Manchester City batte Juventus 5-2 nell'ultima giornata del Gruppo G. I bianconeri si qualificano agli ottavi come secondi alle spalle degli inglesi che vincono il girone CRONACA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/mo Vai su Facebook

LIVE Juve travolta dal Manchester City per 5-2: Tudor agli ottavi da secondo del girone; Juve-Manchester City, Tudor travolto e agli ottavi da secondo, tutte le dichiarazioni; Le partite di oggi al Mondiale per club: in serata Juve-City, nella notte Salisburgo-Real.

Juventus, agli ottavi del Mondiale per Club c'è il rischio Real Madrid: le possibili combinazioni, quando gioca e dove vederla - Manita degli inglesi a Orlando, con i bianconeri che sono restati in partita solo nel primo tempo. Secondo msn.com

Chi sfida la Juve agli ottavi del Mondiale per Club: possibili avversarie, dove vederla in tv, data e orario - Nonostante la sconfitta contro il Manchester City, la Juve ha ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club, passando come seconda del girone G: ora agli ottavi pu ... Riporta msn.com