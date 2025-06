Mondiale per Club | cecchini sul tetto dello stadio per la presenza di JD Vance ma Adeyemi | Non sa chi sia

Durante il Mondiale per Club, un episodio insolito ha catturato l’attenzione: cecchini sul tetto dello stadio per la presenza di JD Vance, mentre Karim Adeyemi si mostrava ignaro di chi fosse. Un episodio che ha aggiunto un tocco di sorpresa e curiosità all’evento sportivo. Ma cosa si cela dietro questa scena inaspettata? Scopriamolo insieme.

Mondiale per Club: cecchini sul tetto durante Borussia Dortmund Ulsan: il motivo legato alla presenza del vicepresidente JD Vance Karim Adeyemi ha strappato più di un sorriso nel post partita del Mondiale per Club dopo la vittoria del Borussia Dortmund contro l'Ulsan Hyundai. Interrogato sulla presenza in tribuna del presidente della FIFA Gianni Infantino e

