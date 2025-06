Mondiale per Club 2025 l’Inter batte il River Plate 2-0 e vola ai quarti

L'Inter si impone con autorità nel Mondiale per Club 2025, superando il River Plate 2-0 e conquistando il primo posto nel girone. Una vittoria convincente che proietta i nerazzurri ai quarti di finale contro il temuto Fluminense. L’emozione è alle stelle: segui le nostre dirette e aggiorna con i contenuti esclusivi su Sportface Tv. Per non perdere nulla, scarica gratuitamente l’app e vivi ogni attimo della competizione!

Con il netto successo contro il River Plate, l'Inter supera il girone del Mondiale per club da capolista: ai quarti la sfida contro i brasiliani del Fluminense. L'Inter si qualifica agli ottavi dei Mondiali per club da prima del suo girone, dopo aver battuto 2-0 il River Plate nell'ultima giornata della fase preliminare.

Mondiale per club, l'Inter batte 2-0 il River Plate: Chivu agli ottavi da primo, ora c'è il Fluminense - I nerazzurri superano ed eliminano la squadra argentina con i gol segnati nella ripresa da Pio Esposito e Bastoni, contro i brasiliani la prossima sfida: i dettagli ... Come scrive corrieredellosport.it

Mondiale per club, Inter prima nel girone: River Plate battuto 2-0 - La squadra di Chivu centra la qualificazione al turno ad eliminazione diretta: prossimi avversari i brasiliani del Fluminense. Scrive tg24.sky.it