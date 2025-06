Mondiale per Club 2025 Inter-River Plate 2-0 | i nerazzurri passano agli ottavi

Un emozionante appuntamento al Mondiale per club 2025: l’Inter supera il River Plate 2-0, conquistando gli ottavi di finale. La vittoria, suggellata dai gol di Esposito e Bastoni, premia il coraggio e la determinazione della squadra nerazzurra. Un match ricco di suspense, dove l’intervento decisivo di Yann Sommer ha fatto la differenza. La strada verso il titolo si fa sempre più intrigante: l’avventura continua e il sogno è ancora vivo.

Inter-River Plate finisce 2-0. I nerazzurri con questa vittoria si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’attaccante 19enne Francesco Pio Esposito segna al 72? minuto, subito dopo l’espulsione di Lucas Martínez Quarta. Alessandro Bastoni suggella il trionfo con un gol da fuori area nel recupero. In precedenza, il portiere dell’Inter Yann Sommer era stato autore di una parata decisiva che ha negato il vantaggio al River. La squadra di Chivu dunque chiude in testa al Gruppo E con sette punti, due in più del Monterrey, secondo nel girone dopo la vittoria per 4-0 contro gli Urawa Red Diamonds mercoledì sera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club 2025, Inter-River Plate 2-0: i nerazzurri passano agli ottavi

