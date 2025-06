Mondiale per Club 2025 Inter-Fluminense | data orario e dove vederla

Preparati a vivere un emozionante scontro ai quarti del Mondiale per Club 2025: l'Inter affronta il Fluminense, una sfida imperdibile che si svolgerà lunedì 30 giugno alle 21 al Bank of America Stadium di Charlotte. Dove potrai seguirla? Tieniti pronto a scoprire tutti i dettagli su data, orario e come non perdere nemmeno un minuto di questa partita decisiva. La sfida promette spettacolo: non lasciartela scappare!

Il Fluminense sarà il prossimo avversario dell’ Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. La squadra brasiliana di Rio de Janeiro ha chiuso il girone F al secondo posto con cinque punti (due pareggi e una vittoria) dietro al Borussia Dortmund. Inter-Fluminense: quando si gioca e dove vederla. Le due squadre si sfideranno lunedì 30 giugno alle 21 (ora italiana) al Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina del Nord. La partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su Dazn e anche sui canali Mediaset. O Fluminense Football Club vai enfrentar a @Inter nas oitavas de final da @FIFACWC! PRA CIMA, FLUZÃO!?????? Assista a todos os jogos do Fluminense no app da @DAZNFootball! pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club 2025, Inter-Fluminense: data, orario e dove vederla

Oggi, nel mondo del calcio, si accendono le luci sulle sfide più emozionanti del mondiale per club. Dalle intense battaglie tra Dortmund e Ulsan, ai confronti mozzafiato come Mamelodi-Fluminense e Inter, con Chivu determinato a guidare la sua squadra verso gli ottavi.

Mondiale per Club: l'#Inter batte il River Plate con le reti di Esposito e Bastoni e vince il girone . Agli ottavi sarà Inter-Fluminense

Ora è ufficiale: agli ottavi del Mondiale per Club l'Inter affronterà il Fluminense.

