Mondiale club la Juve regge metà tempo poi viene travolta 5-2 dal Man City

Una sfida emozionante tra Juventus e Manchester City che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso: i bianconeri, sotto la guida di Tudor, resistono fino all'autorete di Kalulu, ma poi crollano sotto la pressione dei Citizens, che nel secondo tempo dilagano con un gioco spettacolare. La partita si chiude con il gol di Vlahovic, portando un barlume di speranza e dimostrando che, anche nelle sconfitte, il cuore juventino non si arrende mai.

I bianconeri di Tudor reggono fino all'autorete di Kalulu, poi vengono messi sotto dall'undici di Guardiola, che infierisce nella ripresa. Accorcia le distanze nel finale il redivivo Vlahovic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mondiale club, la Juve regge metà tempo, poi viene travolta 5-2 dal Man City

In questa notizia si parla di: mondiale - club - juve - regge

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Le parole del calciatore nerazzurro prima della gara che decide il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club Vai su Facebook

Mondiale club, la Juve regge metà tempo, poi viene travolta 5-2 dal Man City; Mondiale per Club, Juventus prima del girone se: tutte le combinazioni; Mondiale per Club, quanto ha guadagnato la Juventus.

Mondiale club, la Juve regge metà tempo, poi viene travolta 5-2 dal Man City - I bianconeri di Tudor reggono fino all'autorete di Kalulu, poi vengono messi sotto dall'undici di Guardiola, che infierisce nella ripresa. Da msn.com

Pagina 1 | Chi sfida la Juve agli ottavi del Mondiale per Club: possibili avversarie, dove vederla in tv, data e orario - Scopri tutto sul primo match della fase ad eliminazione diretta deii bianconeri: info e canali per seguirla in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it