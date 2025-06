Molini Pivetti e il progetto pilota | Nelle scuole la figura del pizzaiolo

Molini Pivetti e Academy Iannucci lanciano un innovativo progetto pilota nelle scuole italiane: "Arte del pizzaiolo". Durante un recente incontro con il Ministro Giuseppe Valditara, è stato presentato un percorso formativo pensato per valorizzare questa figura professionale, fondamentale nella cultura e tradizione culinaria italiana. Il progetto prevede l’attivazione di un modulo didattico dedicato negli Istituti alberghieri, aprendo nuove prospettive di formazione e carriera per i giovani appassionati di pizza.

Si è tenuto di recente l’incontro istituzionale con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante il quale Molini Pivetti di Renazzo e Academy Iannucci hanno presentato insieme la proposta " Arte del pizzaiolo ", un percorso formativo che mira al riconoscimento e alla valorizzazione della figura professionale del pizzaiolo. Il progetto pilota prevede l’attivazione negli Istituti alberghieri di un modulo didattico dedicato alla figura del pizzaiolo, che si comporrĂ di una parte teorica e una pratica, e sarĂ realizzato in collaborazione con docenti, pizzaioli esperti e istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Molini Pivetti e il progetto pilota: "Nelle scuole la figura del pizzaiolo"

