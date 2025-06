Molinette la protesta di Nursing Up | Lunghe attese per i farmaci e oltre 30° nei reparti personale e pazienti rischiano il collasso

Le Molinette si trovano nel cuore di una crisi impellente: lunghe attese per i farmaci, oltre 30.176 persone tra personale e pazienti a rischio collasso, e condizioni ambientali estreme con umidità del 70% e temperature superiori ai 30°C. Dal 20 giugno, anche il divieto di consumare acqua minerale in bottiglia, riservata solo ai pazienti. Nursing Up denuncia un quadro allarmante che richiede interventi immediati per tutelare la salute di tutti.

