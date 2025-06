Modigliana riprendono i lavori di messa in sicurezza del primo tratto di via dei Frati

A Modigliana, la sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione con la ripresa dei lavori di messa in sicurezza di via dei Frati. Dopo una breve sospensione, venerdì prossimo si riaccendono i cantieri per garantire un intervento efficace e duraturo. Per ottimizzare le operazioni e assicurare la massima efficienza, lunedì sarà predisposto il cantiere nel tratto interessato. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità: ecco cosa ci aspetta.

Riprendono venerdì a Modigliana i lavori per la messa in sicurezza del primo tratto di via dei Frati. "Per motivi tecnici e per facilitare la ripresa dei lavori, nella giornata di lunedì si rende necessario la predisposizione di cantiere nel primo tratto di via Dei Frati a partire da venerdi -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

