Modifiche temporanee alla viabilità per 1H Parma Handbike

Per garantire il successo della manifestazione 1H Parma Handbike, sono previste modifiche temporanee alla viabilità dalle 20:00 del 28 giugno alle 12:30 del 29 giugno 2025. Durante questo intervallo, alcune strade come Viale Rustici, Via Solferino e P.le XXV Aprile saranno interessate da deviazioni che potrebbero influire sugli spostamenti. Pianifica con anticipo i tuoi percorsi e scopri tutte le alternative disponibili, contribuendo a rendere questa giornata sicura e piacevole per tutti.

In occasione della manifestazione 1H Parma Handbike sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dalle ore 20:00 del 28062025 alle ore 12:30 del 29062025: Viale Rustici – da Rondizzoni a P.te Italia Via Solferino da Viale Berenini a via Rondizzoni P.le XXV Aprile.

