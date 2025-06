Modalità Abbey Road Studios sulla Volvo EX90 | suono iconico in auto

Scopri come Volvo Cars rivoluziona l’esperienza di guida con la nuova EX90, offrendo un suono iconico e immersivo grazie alla modalità Abbey Road Studios. Sviluppata in collaborazione con Bowers & Wilkins, questa innovativa funzione audio trasforma ogni viaggio in un concerto esclusivo. Disponibile gratuitamente tramite aggiornamento over-the-air, rappresenta un passo avanti nel mondo dell’audio automobilistico, portando il comfort e l’eccellenza sonora a nuovi livelli. Un modo per vivere l’auto come una vera sala da concerti.

(Adnkronos) – Con la nuova EX90, Volvo Cars introduce un'esperienza sonora senza precedenti grazie alla modalità Abbey Road Studios, un’innovativa funzione audio sviluppata insieme a Bowers & Wilkins. L’aggiornamento, disponibile gratuitamente tramite over-the-air nei prossimi giorni, sarà accessibile a chi ha scelto il sistema Bowers & Wilkins High Fidelity Audio opzionale. L’idea alla base nasce dalla . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: volvo - ex90 - modalità - abbey

Volvo EX90 porta la magia degli Abbey Road Studios a bordo https://ift.tt/isfcwg3 Vai su X

"Volvo EX90: l’audio di Abbey Road arriva a bordo" è un nuovo articolo pubblicato su Quotidiano Motori: Vai su Facebook

Modalità Abbey Road Studios sulla Volvo EX90: suono iconico in auto; Volvo EX90 porta la magia degli Abbey Road Studios a bordo; Volvo EX90: la rivoluzione sonora con la modalità Abbey Road Studios.