‘Moda in Luce’ | a Firenze le origini del made in Italy

Scopri le radici del prestigioso Made in Italy attraverso l’elegante esposizione "Moda in Luce 1925–1955" al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti a Firenze. Dal 18 giugno al 28 settembre, immergiti in un viaggio affascinante tra innovazione, stile e tradizione, che ha plasmato l’industria della moda italiana. Non perdere questa occasione unica di esplorare trent’anni fondamentali che hanno definito il nostro patrimonio culturale e sartoriale.

FIRENZE – Dal 18 giugno al 28 settembre l e sale del Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti ospitano Moda in Luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy, mostra promossa dal Ministero della cultura, organizzata e realizzata da Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e curata da Fabiana Giacomotti. L’esposizione è mirata a ricostruire trent’anni fondamentali della storia della moda italiana, prima della sua definitiva affermazione internazionale. Oltre cinquanta capi d’abbigliamento, accessori e contributi audiovisivi e fotografici articolano il percorso espositivo, pensato per raccontare come il Made in Italy si sia evoluto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: moda - luce - firenze - origini

Le campagne High Summer 2025 sono un tuffo in storie di stile, luce e libertà. Tra yacht, spiagge dorate e nostalgie in bianco e nero, la moda è un racconto (d'autore) fatto di arte, emozioni e identità - L'alta moda dell'estate 2025 si tuffa in un universo di luce e libertà, dove yacht e spiagge dorate si intrecciano con nostalgie in bianco e nero.

Firenze, fino al 28 settembre 2025 MODA IN LUCE 1925–1955. ALLE ORIGINI DEL MADE IN ITALY Oltre cinquanta capi d’abbigliamento, accessori, contributi audiovisivi e fotografici articolano il percorso espositivo, pensato per raccontare come la moda itali Vai su Facebook

Moda in luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy; Le origini del Made in Italy. Pitti ospita ’Moda in Luce’; Moda in Luce: 30 anni di storia alle origini del made in Italy in mostra a Firenze.

Le origini del Made in Italy. Pitti ospita ’Moda in Luce’ - Mostra promossa dal Mic, organizzata e realizzata da Archivio Luce Cinecittà "Spaccato storico sull’evoluzione di un settore visionario che sperimenta". Secondo msn.com

Firenze, a Palazzo Pitti la mostra 'Moda in Luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy' - Alle origini del Made in Italy” è la mostra ospitata, dal 18 giugno al 28 settembre 2025, dal Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti in quattro sale. Segnala 055firenze.it