MobLand stagione 2 | gioia per il rinnovo e problemi in arrivo per Harry di Tom Hardy

Il ritorno di MobLand su Paramount+ ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, promettendo nuovi colpi di scena e emozioni forti. La stagione 2 si preannuncia ricca di tensione, con i protagonisti alle prese con sfide sempre più intense. Tuttavia, il personaggio di Tom Hardy, Harry Da Souza, si trova in un momento di grande incertezza. La sua sorte rimane avvolta nel mistero, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire cosa riserverà il futuro.

il ritorno di tom hardy in mobland stagione 2. harry da souza non è deceduto nel finale di stagione. Nel conclusivo episodio della prima annata, Harry Da Souza viene accidentalmente ferito con una lama dalla stessa moglie, Jan (interpretata da Joanne Froggatt). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it