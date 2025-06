mobilnovo now in prati presenta roberto capanna monochrome

Scopri l'innovativa fusione tra arte e design con Mobilnovo Now in Prati, che dal 25 giugno al 25 settembre 2025 ospita Roberto Capanna Monochrome. Questa mostra temporanea trasforma lo showroom di via G. Ferrari 7 in un'esperienza multisensoriale, dove il minimalismo delle opere di Capanna si integra perfettamente con l’ambiente arredato, creando un racconto visivo unico. Un’occasione imperdibile per lasciarsi catturare dall’arte contemporanea in un contesto di design raffinato.

MOBILNOVO NOW Presenta Roberto Capanna MONOCHROME 25 giugno - 25 settembre 2025 Roma, MOBILNOVO NOW via G. FERRARI, 7 mobilnovonowArt è una mostra temporanea all'interno di uno showroom di design che fonde elementi di integrazione tra arte e arredamento, offrendo un'esperienza unica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

