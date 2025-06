Mobilità Viano Aniasa | La flotta a noleggio cresce con tassi significativi

La mobilità in continua evoluzione si conferma con un impulso sorprendente nel settore del noleggio a flotto, dove i numeri testimoniano una crescita significativa. Mobilit224 Viano Aniasa sottolinea come, nonostante il calo delle immatricolazioni, la domanda di flotte a noleggio continui a espandersi, segno di un mercato dinamico e in piena trasformazione. Questa tendenza apre nuove opportunità per aziende e consumatori, indicando una direzione chiara per il futuro della mobilità sostenibile e flessibile.

(Adnkronos) – “Nello scorso anno abbiamo visto, in termini assoluti, sul mercato dell’automotive e anche del noleggio, che le immatricolazioni hanno iniziato a declinare. Ci siamo allora fatti delle domande sul noleggio e le risposte sono arrivate dal numero delle flotte. La flotta a noleggio sta crescendo a un tasso molto significativo. Noi siamo all’interno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

