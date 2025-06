Mobilità urbana sostenibile e digitale | 60 milioni per accelerare la transizione

Sei pronto a rivoluzionare il futuro della mobilità urbana? Con oltre 60 milioni di euro disponibili, l’EIT Urban Mobility lancia il nuovo Strategic Innovation Open Call, un’opportunità unica per finanziare progetti innovativi e ad alto impatto. Questa iniziativa europea mira a promuovere una mobilità più sostenibile, digitale e inclusiva nelle città di domani. Nello specifico, l’iniziativa sostiene l’adozione su larga scala di soluzioni innovative, con...

È stato pubblicato il nuovo Strategic Innovation Open Call promosso da EIT Urban Mobility, l’iniziativa europea per l’innovazione nei trasporti urbani cofinanziata dall ’Unione Europea. Il bando mira a finanziare progetti collaborativi ad alto impatto, capaci di accelerare la transizione verso una mobilità urbana sostenibile, digitale e inclusiva. Nello specifico, l’iniziativa sostiene l’adozione su larga scala di soluzioni innovative, con un forte orientamento alla commercializzazione. I progetti devono proporre prodotti, servizi o modelli di business pronti per il mercato, scalabili e replicabili in diversi contesti urbani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mobilità - urbana - sostenibile - digitale

