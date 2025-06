Mobilità Grosso BYD Italia | Catena logistica e produttiva cinese ai limiti della perfezione

Nel mondo della mobilità, i costruttori cinesi come BYD si distinguono per innovazione e efficienza senza precedenti. Grazie a una catena logistica e produttiva quasi perfetta, sono in grado di offrire veicoli di alta qualità a costi competitivi, rivoluzionando il mercato globale. Alessandro Grosso, country manager di BYD Italia, sottolinea come questa eccellenza sia la chiave del successo e della crescita sostenibile. Scopriamo insieme come questa strategia stia plasmando il futuro della mobilità.

(Adnkronos) – Quando si parla di mobilità “i costruttori cinesi hanno un bagaglio tecnologico importante e un'ottimizzazione della catena logistica e produttiva ai limiti della perfezione. Fattori che permettono di avere un prodotto migliore ad un costo efficientato, senza alcun problema di competitività”. Così Alessandro Grosso, country manager di BYD Italia, intervenendo, a Roma, all’evento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

