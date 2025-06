Mobilità Di Loreto Bain & Company | Settore auto dovrà fare i conti con lo stop della crescita

Il settore automobilistico mondiale si sta affrontando a un bivio: la crescita, un tempo inarrestabile, rallenta drasticamente, con l'Europa, il Nord America e persino la Cina che vedono i loro tassi di espansione ridursi a zero o quasi. In questo scenario di sfide e cambiamenti, Mobilit224 di Loreto Bain & Company diventa il punto di riferimento per navigare le acque agitate dell’auto di domani. Vediamo insieme come prepararsi al nuovo panorama.

(Adnkronos) – “Il mondo cosiddetto occidentale – l'Europa e il Nord America – dove è nata l’automobile, subirà una decrescita infelice per definizione. Anche la Cina, che negli ultimi anni è cresciuta mediamente del 17% medio annuo, nel futuro prossimo crescerà dello 0,3%, sostanzialmente di nulla”. Sono le parole di Gianluca Di Loreto, partner e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

