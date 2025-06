Mobilità Casonato Agenzia Italia | Mercato automotive orientato verso i servizi

Nel panorama in continua evoluzione dell’automotive, il focus si sposta sempre più dai semplici acquisti ai servizi di mobilità. Alessio Casonato, direttore commerciale di Mobilit224 Casonato, evidenzia come questa trasformazione porti a una crescente complessità dei prodotti, offrendo al cliente soluzioni innovative come noleggi e formule personalizzate. In questo scenario dinamico, le aziende devono adattarsi per rimanere competitive e soddisfare le nuove esigenze del mercato.

(Adnkronos) – "Il mercato dell’automotive si sta sempre più orientando verso i servizi: significa che il cliente non compra ma usa, uso tramite il noleggio e tante altre formule che il mercato offre all'interno della società di noleggio. Per questo motivo la complessità del prodotto aumenta”. Lo ha sottolineato Alessio Casonato, direttore commerciale di Agenzia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

