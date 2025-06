Mix di attività fisica e ambiente L’Ecothlon a Bormio e Chiavenna

L’Ecothlon, la nuova frontiera tra attività fisica e tutela dell’ambiente, ha fatto il suo esordio tra le suggestive cornici di Bormio e Chiavenna. Questa innovativa disciplina, promossa da A2A in occasione dell’Olympic Day, unisce sport e sostenibilità, coinvolgendo comunità e visitatori in un’esperienza unica. Un’opportunità per riscoprire il valore di prendersi cura del nostro pianeta mentre ci mettiamo in gioco. La Valtellina e la Valchiavenna si sono così trasformate in protagoniste di un movimento che ispira il cambiamento.

Unisce attività fisica e cura dell’ambiente e Valtellina e Valchiavenna hanno avuto il privilegio di ospitarne l’esordio. Si tratta di una nuova disciplina, l’Ecothlon, che A2A In occasione dell’Olympic Day - la ricorrenza internazionale promossa dal Comitato Olimpico Internazionale per celebrare ogni 23 giugno i valori universali dello sport - lunedì e martedì ha portato a Bormio e a Chiavenna. L’iniziativa, sviluppata insieme a E.r.i.c.a. (Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale) si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui A2A è partner domestico e le prime due tappe di Bormio e Chiavenna hanno coinvolto oltre 140 tra bambini e ragazzi dei Comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mix di attività fisica e ambiente. L’Ecothlon a Bormio e Chiavenna

