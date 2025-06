Mistero nel basso Lazio Tony Altilia trovato morto in una pozza di sangue dopo una lite furiosa

Un inquietante mistero avvolge il basso Lazio, dove Tony Altilia, 40 anni, è stato trovato morto in una pozza di sangue dopo un violento alterco. La scena del delitto, davanti alla casa dei familiari con cui aveva rapporti tesi, solleva molte domande: quale verità si cela dietro questa tragedia? Le indagini sono appena iniziate, e tutte le ipotesi rimangono aperte. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Il cadavere di Tony Altilia, 40 anni, è stato trovato davanti all'ingresso dell'abitazione dei familiari, con cui aveva un pessimo rapporto e con cui ha sicuramente litigato. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa dagli investigatori, dalla causa accidentale all'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

