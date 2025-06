Mistero ad Arpino | uomo trovato morto dopo una lite in famiglia

Un dramma si è consumato nelle tranquille campagne di Arpino, dove una lite familiare ha avuto un esito tragico. Tony A., 40 anni, residente a Isola del Liri, è stato trovato senza vita dopo una violenta colluttazione. Le autorità indagano ancora sulle cause di questa tragica fine, lasciando la comunità sgomenta e nel mistero. Per rimanere aggiornato su questa vicenda, **abbonati a DayItalianews** e scopri come si svolgerà questa intricata vicenda.

Una lite in famiglia è finita in tragedia la sera del 25 giugno ad Arpino, nelle campagne in provincia di Frosinone. Tony A., 40 anni, residente a Isola del Liri, è stato trovato morto poco dopo le 23:00 in via Moncisterna, a poca distanza dall'abitazione dei familiari. Il corpo presentava evidenti ferite alla testa, e le circostanze della sua morte restano ancora da chiarire. Rapporti familiari tesi e discussioni prima del decesso. Secondo una prima ricostruzione, Tony si era recato in visita alla famiglia, dove si trovavano la madre, la compagna e il nipote 16enne, figlio del fratello assente per motivi di lavoro.